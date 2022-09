Om deze reden maakte Pete Davidson einde aan relatie Kim Kardashian

De veelbesproken romance tussen Kim en Pete kwam vorige maand na negen maanden tot een einde. Hoewel er eerder werd gesuggereerd dat de lange afstand tussen het koppel de voornaamste reden was voor de breuk, is Potenza ervan overtuigd dat Pete degene is geweest die de relatie heeft verbroken. De komiek zou nu eenmaal niet kunnen ’dealen’ met alle commotie die bij het daten van Kim kwam kijken.

Niemand minder dan Kanye West, de ex van Kim Kardashian, zou hierbij een grote rol hebben gespeeld. De rapper plaatste gedurende de relatie van Kim en Pete vaak gemene berichten over hem op sociale media. Ook spotte hij met zijn mentale gesteldheid.

In gesprek met The Sun zegt Potenza: „Ze is 20 jaar ouder, ze heeft vier kinderen en ze was getrouwd met Kanye West, die hen altijd in problemen bracht. Kanye zocht altijd ruzie en schold hem voor van alles uit. Behoorlijk kinderachtig voor een man van die leeftijd. De meeste mensen in mijn omgeving waren er heilig van overtuigd dat de relatie niet lang stand zou houden.”