Acteur Stanley Tucci: ’Ik werd 6 maanden lang door een slangetje gevoerd’

Tucci's eerste vrouw Kate overleed in 2009 aan de gevolgen van borstkanker, waardoor hij als weduwnaar achterbleef met hun kinderen. De acteur was na zijn eigen diagnose in eerste instantie fel tegen chemokuren en bestralingen. „Ik zag wat dat destijds met mijn vrouw deed en nam mezelf toen voor om daar nooit aan te beginnen. Het was afschuwelijk om dat vanaf de zijlijn te moeten aanschouwen. Maar mijn tumor was te groot om te opereren, dus moest ik toch toegeven aan andere behandelingen."

De acteur was vooral bezorgd over het effect dat dit op zijn kinderen zou hebben. "Ze hielden zich heel groot, maar het was zwaar. Ik werd 6 maanden lang door een slangetje gevoerd omdat ik niet kon eten. Gelukkig zijn de behandelingen goed gegaan en is het onwaarschijnlijk dat de kanker terugkeert. Maar je weet het nooit."

Tucci trouwde een aantal jaar na het overlijden van zijn vrouw met Felicity Blunt, de zus van actrice Emily Blunt met wie Tucci samenspeelde in de film The Devil Wears Prada. Hoewel de twee ontzettend gelukkig zijn met hun kinderen, gaat het verdriet om zijn eerste vrouw nooit weg. "Nee, rouw is niet iets dat zomaar stopt. Dat zou ook gek zijn, want dan lijkt het net alsof die persoon er niet meer toe doet. Maar tegelijkertijd weet ik dat Kate niets liever zou willen dan dat ik mijn leven voort zet en opnieuw het geluk vindt. En dat heb ik gedaan met Felicity."