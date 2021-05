Lady Gaga speelt nummer in Friends-reünie

Gaga zal samen met Lisa Kudrow, die de rol van Phoebe Buffay speelde, het nummer Smelly Cat ten gehore brengen, wat Phoebe’s bekendste ’hit’ in de show was. „Ik vroeg aan Lisa of ze het liedje wilde zingen en dat vond ze prima. Toen we samen een aantal namen doornamen, kwamen we al snel tot de conclusie dat Lady Gaga perfect zou zijn om een duet mee te zingen. Omdat ze in onze ogen het beste aansluit bij Phoebe’s personage”, aldus Winston.

De zangeres twijfelde geen moment en zei direct ’ja!’ toen ze gevraagd werd voor de reünie. „Gaga en Lisa hebben nauwelijks hoeven te repeteren. Ze gingen gewoon zitten met hun gitaar en het klikte meteen. Het was echt zo leuk om die twee samen te zien.”

Kudrow heeft ’haar’ hitsong eerder gespeeld met een andere bekende artiest. In 2015 kwam ze het podium op tijdens een concert van Taylor Swift, een fervent kattenliefhebber, om samen Smelly Cat te zingen. Het nummer werd geschreven door een van de schrijvers van Friends in 1995, die het liedje oorspronkelijk Smelly Dog had genoemd.

Naast Gaga zijn onder meer ook Justin Bieber, Cindy Crawford, Reese Witherspoon, Maggie Wheeler (Janice), James Michael Tyler (Gunther) en Elliott Gould en Christina Pickles (Jack en Judy Geller) te zien in de special.