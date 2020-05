Hoe koningin Elizabeth haar buren tot waanzin drijft

De koningin laat een duizend meter lange ’modderstoep’ langs de hele weg richting het koninklijke verblijf in Norfolk aanleggen. En dat stuit vooral de buren tegen de borst.

In het verleden konden bezoekers van Sandringham of de nabijgelegen parken nog gratis parkeren in twee grote garages of gewoon in de berm. De parkeergarages, die sinds vorige week weer open zijn nadat zij moesten sluiten in verband met de lockdown, zijn vanaf nu alleen de eerste twintig minuten gratis, daarna moet er dus wel betaald worden, met een maximum van zeven pond voor de hele dag. En ook langs de weg zit er dus geen gratis parkeren meer in. Afgelopen herfst zijn de graafwerkzaamheden begonnen om te voorkomen dat mensen nog in de berm kunnen parkeren.

Een koninklijke bron laat aan The Sun laat weten dat de maatregel is genomen omdat door de steeds groter wordende toestroom aan auto’s de veiligheid niet langer gegarandeerd kon worden. De bevolking wil hier echter nies van weten en noemt de modderstoep een doorn in het oog. „De modder langs de weg ziet er vreselijk uit!”, vertelt een van de locals. „De modder is overal en het verpest echt het uitzicht op de lommerijke weg naar Sandringham.”

Een woordvoerder van Sandringham snapt de ophef niet: „De werkzaamheden zijn vorig jaar voorgelegd aan het het publiek, het kan geen verrassing zijn. Het heeft als doel Sandringham veilig en plezierig te houden.”