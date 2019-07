Peter van der Vorst zwaait af met 890.000 kijkers

Na honderden bezoekjes bij sterren in binnen- en buitenland sloot Peter donderdag tot zijn eigen verrassing af op bekend terrein; bij hem thuis. De presentator, die sinds kort programmadirecteur is bij RTL, was plotseling zelf de hoofdpersoon in zijn eigen programma en werd geïnterviewd door Chantal Janzen.

Op NPO 1 keken 814.000 mensen naar The Great British Bake Off en SBS6 was op primetime de derde zender met 414.000 kijkers voor De 25 meest hilarische tv-momenten aller tijden. Het NOS Journaal van 20.00 uur was met 1,5 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag.