Anouk haalt fel uit naar The voice of Holland-kandidaat: ’Je praat echt veel te veel!’

Brenda’s auditie kon Anouk niet bekoren. „Ik vond het heel vermoeiend klinken allemaal”, begon ze haar commentaar. „Dan kun je technisch wel veel in huis hebben (...) Maar het deed me geen ene bal en dan sla je de plank echt flink mis.”

„Je hebt de verkeerde keuze gemaakt”, vervolgde ze. „Dat is zonde, want die technieken heb je allemaal. Maar je hoeft ze niet alle veertig in een liedje te pleuren.”

Maar daar bleef het niet bij, want Anouk haalde even later weer uit toen Brenda haar coach probeerde te kiezen. „Jeetje, je praat echt veel te veel”, sneerde ze. „Godzijdank dat je bijna klaar bent.”

Jan Smit probeerde het voor Brenda op te nemen, maar ook hij kreeg een veeg uit de pan van Anouk. „Houd je bek, Jan”, zei ze. „Het is gewoon vermoeiend dit. Come on man, maak een keuze.”

Op Twitter wordt verdeeld gereageerd op het strenge commentaar van Anouk.