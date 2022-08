Premium Het beste van De Telegraaf

Eddy Zoëy beleeft ’ergste nachtmerrie’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Eddy Zoëy krijgt te maken met onvoorzien leed van jonge jongens. Ⓒ foto Het agentschap

Je vijf dagen onderdompelen in een instelling waarvan de poorten meestal gesloten zijn voor buitenstaanders. Het ging eerder onder anderen Beau van Erven Dorens en Natasja Froger niet in de koude kleren zitten. Ook nieuwe presentator Eddy Zoëy moest af en toe even naar adem happen in het programma Five days inside (RTL 5, 20:30). „Het laat je niet los.”