Seriesblog Love or leave 2023 – aflevering 3 Temptation island: hij heeft regels, zij gaat los

Door Daphne van Rossum

Miriam en Lester

Het is altijd weer even inkomen bij de nieuwe serie van Temptation island: love or leave, maar we hebben nu al een vrouw die we niet uit kunnen staan. Miriam is ziekelijk jaloers en heeft haar vriend ontzettend veel regels meegegeven, maar gaat zelf wel helemaal los...