Kanye West trekt zich terug: dit jaar geen presidentskandidaat VS

West kreeg begin juli steun van onder anderen zijn echtgenote Kim Kardashian West en Tesla-oprichter Elon Musk, maar de meeste reacties waren negatief.

Uit opiniepeilingen bleek ook dat West maar op enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen en dus kansloos zou zijn voor het presidentschap.

Het was niet de eerste keer dat de rapper verkondigde naar het presidentschap te streven. Vijf jaar geleden, tijdens zijn speech bij de Video Music Awards, zei West al dat hij streefde naar het presidentschap in 2020. „Zoals jullie hadden kunnen raden, ik heb besloten om president te willen worden in 2020”, zei hij destijds.

West zei dinsdag niet of hij ook in de toekomst geen gooi meer zou doen naar het presidentschap.