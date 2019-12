Charlize Theron ook MeToo-slachtoffer

In een gesprek met NPR vertelt de actrice dat ze het slachtoffer is geweest van een regisseur die zijn handen niet thuis kon houden. „In 1994, toen ik nog een beginnende actrice was, heeft een bekende regisseur me seksueel geïntimideerd toen ik bij hem thuis was om auditie te doen. Hij droeg een zijden pyjama, bood me een drankje aan en wreef over m’n knie. Ik dacht dat dit de gewone gang van zaken was in Hollywood. Pas later in m’n carrière besefte ik dat dit seksuele intimidatie was.”

De regisseur bood haar acht jaar later een nieuwe rol aan. „Ik wou die eerst weigeren, maar ging uiteindelijk toch op z’n voorstel in om af te spreken”, vertelt Charlize. „Op die manier kon ik hem confronteren met wat er gebeurd was. Helaas wou hij er niet verder op ingaan. Hij week de hele tijd af van het onderwerp en weigerde erover te praten.”

De identiteit van de regisseur heeft de actrice meerdere malen in interviews bekendgemaakt. „Maar nog steeds weet niemand over wie ik het heb, omdat journalisten er telkens voor kozen om zijn naam niet te publiceren.” Schokkend, vindt ze. „Dit toont hoe groot en diepgeworteld deze problematiek is in Hollywood. Schrijnend.”

