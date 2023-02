Will Smith krijgt groen licht voor I am legend 2

Lange tijd leek een vervolg op de horrorfilm uit 2007 ondenkbaar met Smith, al was het maar omdat zijn personage de aftiteling niet haalt. Maar daar hebben Goldsman en de zijnen wat op verzonnen, zo weet entertainmentsite Deadline.

De originele film kent een alternatief einde waarin Smiths personage Robert Neville zijn strijd tegen de monsterachtige vampiers kan navertellen. De makers gebruiken dit slot als uitgangspunt voor het vervolg dat zich enkele decennia na het einde van deel 1 afspeelt. Michael B. Jordan neemt naast Smith een van de andere hoofdrollen voor zijn rekening.

I am legend 2 is de tweede grote filmklus voor Smith nadat hij vorig jaar tijdens de Oscar uitreiking Chris Rock live op televisie een klap verkocht. Even leek de 54-jarige acteur persona non grata in Hollywood, maar het werk stroomt inmiddels weer binnen. Begin deze maand kondigde hij Bad boys 4 aan met Martin Lawrence. Ook is hij gepolst voor de remake van de 80s klassieker Planes, trains & automobiles.