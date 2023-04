Acteur F. Murray Abraham zegt sorry voor wangedrag: ’Ik vertelde grappen’

„Dit is een oprechte en diep gevoelde verontschuldiging”, zegt hij in de verklaring die is gepubliceerd door entertainmentsite The Wrap. „Hoewel het nooit mijn bedoeling was om iemand te beledigen, ik vertelde grappen, niets meer, raakten sommige van mijn collega’s van streek en als gevolg daarvan verloor ik een geweldige baan met geweldige mensen. Door deze ervaring ben ik gegroeid in mijn begrip en ik hoop dat ze me zullen vergeven.”

Rolling Stone schreef eerder deze week dat de Oscarwinnaar vorig jaar na twee seizoenen uit de Apple TV+-serie was gezet vanwege klachten over „seksueel wangedrag.” Het zou om twee voorvallen gaan op de set van de show. Het eerste zou hem een waarschuwing opgeleverd hebben, en hij moest uit de buurt blijven van enkele actrices. Nadat een tweede incident werd gemeld bij maker en ster van de show Rob McElhenney, werd Abraham van de show gehaald.