Politie treedt op tegen anti-Polanski-betogers bij Franse Oscars

Demonstranten hadden borden meegenomen met de tekst „het is schandelijk dat de industrie verkrachters in bescherming neemt.” Ze trokken onder meer een hek omver bij concertzaal Pleyel. De politie voerde twee activisten af die „we zijn vrouwen en trots” scandeerden.

De Césars worden gezien als de Franse Oscars. De film J’accuse van Polanski is onder meer genomineerd in de categorieën Beste Film en Beste Regisseur. Polanski gaat zelf niet naar de prijsuitreiking. Hij vreest naar eigen zeggen een „lynchpartij”.

De regisseur wordt in de Verenigde Staten gezocht voor de verkrachting van een dertienjarig meisje in 1977. Ook fotografe Valentine Monnier zegt te zijn misbruikt door Polanski. Dat zou in 1975 zijn gebeurd.