Ed Sheerans ketchupflessen leveren meer dan 3000 pond op

Ed werd onlangs door de firma Heinz benaderd om ter ere van haar 150e verjaardag een eigen ’limited edition’-fles te maken. De in totaal 150 flessen, waarop Ed’s tatoeage van de reguliere ketchupfles is afgebeeld, worden verpakt in een luxe bewaardoos. Fans maken kans op een van de 104 andere flessen te bemachtigen. De rest wordt geschonken aan geselecteerde musea wereldwijd.

Ⓒ BSR Agency

Sheeran schijnt zelfs zo dol te zijn op ketchup, dat zijn entourage tijdens het toeren altijd een aantal ’noodflessen’ bij zich moet hebben.