Linda de Mol heeft Oekraïense vluchtelingen in huis genomen

„Linda heeft vijf mensen in huis genomen. Een moeder die gevlucht is met haar drie jonge kinderen. Ook de moeder van de vrouw is meegekomen naar Nederland. Zij wonen echt bij Linda in huis, dus niet in een tuinhuis of iets dergelijks", laat Xenia aan het blad weten.

Sinds januari woont Linda alleen in de woning, nadat zij en haar partner Jeroen Rietbergen uit elkaar gingen. De The Voice of Holland-bandleider werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarop De Mol de relatie verbrak.

Vorige week maakte haar manager bekend dat Linda haar tv-werkzaamheden weer oppakt. Ze is bezig met een televisieserie op SBS6 waarin ze de hoofdrol gaat spelen. Binnenkort komt de zender met meer informatie over het project.

Linda legde haar werkzaamheden voor haar tijdschrift LINDA. ook neer. Wanneer ze daar weer aan de slag gaat, is nog niet duidelijk. Tot die tijd verschijnt ze ook niet op de cover van het blad. De aflevering van tv-programma Miljoenenjacht van 27 maart werd uitgesteld naar komend najaar.

De presentatrice is niet de eerste BN’er die vluchtelingen in huis heeft genomen. Claudia de Breij vertelde onlangs bij De Avondshow met Arjen Lubach al dat ook zij twee Oekraïners hulp verleent. Ze zei de zolder van haar Utrechtse huis te hebben verbouwd tot ’een soort van appartementje’ waar een moeder en een kind verblijven.