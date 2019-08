Harry en Meghan opnieuw onder vuur na tripje met privéjet

Het tripje naar Nice heeft voor zeven keer meer uitstoot gezorgd, dan wanneer ze een commerciële vlucht hadden genomen, meldt The Sun.

De hertog en hertogin van Sussex arriveerden woensdag bij de Côte d'Azur met een Cessna-vliegtuigje dat plek heeft voor twaalf man. De prijs om te huren? Volgens de tabloid meer dan 20.000 pond (18.000 euro). De Britse krant spreekt er schande van, gezien er vanuit Londen meer dan 20 vluchten vertrekken naar de badplaats.

Het is de derde vlucht met een privévliegtuig deze zomer. Eind juli vertrok Harry naar een ’klimaatkamp’ van Google op Sicilië. Meerdere sterren, die allen met een privétoestel naar het Italiaanse eiland waren getogen, konden rekenen op flinke kritiek. De rijksten der aarde woonden daar seminars over het klimaat en milieu bij. De genodigden kwamen met in totaal 114 privévliegtuigen naar Sicilië. Ook lagen de havens vol met grote jachten en werden ze over het eiland rondgereden in milieuonvriendelijke bolides.

Hypocriet

Harry en Meghan werden eerder deze week door Britse media bestempeld als hypocrieten, omdat ze regelmatig pleiten voor maatregelen ter bescherming van het klimaat en het milieu, maar wél zelf een privévliegtuig huren voor hun vakantietripjes.

Volgens de Daily Mirror ondermijnde het echtpaar de eigen geloofwaardigheid met deze vakantievlucht. „Rolmodellen en influencers moeten doen wat ze prediken, anders devalueren ze de zaak die ze beweren te ondersteunen”, citeerde het tabloid een professor. The Sun meldde dat ook voor het reisje naar Ibiza er sprake was van zeven keer meer koolstof-uitstoot dan wanneer zij een commerciële vlucht hadden genomen.

Eind juli kondigde Harry aan dat hij hooguit nog een kind zou willen, om niet onnodig het klimaat en de aarde uit te putten. Deze uitspraak in het septembernummer van Vogue staat daardoor in schril contrast met zijn luxe en vervuilende manier van reizen.

Aan luxe geen gebrek

Daily Mail schrijft dat de villa, waar Meghan haar 38ste verjaardag zou hebben gevierd, een slordige 120.000 pond (131.000 euro) per week aan huur kost. Sterren als David Guetta en Sir Paul McCartney gingen hen voor.

Bij deze villa zit een infinity-pool, een aanlegsteiger, toegang tot een privé-strand, een fitnessruimte met zeezicht, een jacuzzi, een semi-professionele keuken en inwonend personeel dat zorgt voor de huishouding.