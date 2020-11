Dit verzweeg Sylvie Meis voor zoon

Het stilhouden van deelname is de opperste prioriteit voor de bekende deelnemers, omdat het hele programma natuurlijk in duigen valt als van tevoren bekend is wie de beroemdheden onder de kostuums zijn. Zoals Natasja Froger haar deelname zelfs voor haar eigen man René en voor haar kinderen geheim hield, zo deed Sylvie dat voor haar eigen zoon. En dat ging zo ver, dat ze zelfs tegen hem moest liegen, vertelt de 42-jarige aan het Duitse Gala.

Gelukkig was het op zich niet zo moeilijk, omdat zij als onderneemster, model en tv-presentatrice altijd onderweg is naar de ene of de andere klus. „Ik heb een paar keer met hem geFacetimed vanuit mijn kleedkamer. Daar was alleen maar een witte wand op te zien en een paar borden op de achtergrond. Hij vroeg waar ik was. Ik heb alleen maar gezegd dat ik in een tv-studio was. Gelukkig vroeg hij niet verder, maar zei hij alleen maar: ’Dat ziet eruit als een gevangenis’.”

Vlak voor de finale werd het nog even ingewikkeld. Damián belde zijn moeder terwijl zij de alpaca-kop al had opgezet. „Toen moest ik hem laten overgaan. Ik hoop dat hij me vergeeft.”