Vrouwen zinnen op wraak in Netflix-serie ’Sky rojo’

Vrouwenhandelaren opgepakt in Twente

De politie heeft een 39-jarige man uit Almelo en een man van 43 jaar uit Enschede opgepakt op verdenking van mensensmokkel en vrouwenhandel. De twee haalden vrouwen uit voornamelijk Zuid-Amerika en dwongen de vrouwen om in Nederland in de prostitutie te werken. De vrouwen werkten met name in Almelo,...