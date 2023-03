Boeken Sarah Ferguson worden mogelijk tv-series

„Ik ga je een geheim vertellen. We hebben met productiebedrijven gesproken en er is echte interesse om van beide romans een historisch tv-drama te maken”, verklapte ’Fergie’ onlangs tegenover een journalist van de Britse Mirror. Over wie hoofdrol moet gaan spelen is Sarah ook al aan het nadenken, vertelt ze. „Ik ben er zo enthousiast over, ik zou graag iemand als Jess Buckley mijn heldin zien spelen.”

De 63-jarige ex-vrouw van prins Andrew bracht in de zomer van 2021 haar eerste historische roman uit, getiteld Her Heart for a Compass. Het boek volgt het leven van Lady Margaret Montagu Douglas Scott, een Schotse aristocrate die echt heeft bestaan en in de verte familie is van Ferguson. De verhalen zijn losjes gebaseerd op het echte leven van Margaret, maar Sarah heeft er voor een groot deel haar eigen invulling aan gegeven. Deze maand nog komt er een tweede deel uit, A Most Intriguing Lady.

De tv-wereld is voor de hertogin geen onbekende wereld. Zo was zij in 2009 een van de producenten van het voor een Oscar genomineerde The Young Victoria.