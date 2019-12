Cardi B maakt strippers gek

De rapper zou overladen met geld de club zijn binnengekomen. „Ze had stapels en stapels van de Nigeriaanse naira toen ze de VIP-ruimte inging.” Terwijl de dj gauw wat nummers van Cardi draaide, kreeg elke stripper de kans om de rapper te entertainen en werd daarvoor meer dan rijkelijk betaald.

Als je het de dansers van de stripclub in Lagos vraagt, zegt TMZ, dan heeft zij geschiedenis geschreven met haar act. Geen wonder dat ze allemaal met Cardi op de foto wilden.

Zaterdagavond treedt Cardi zelf op in Lagos, zondag in buurland Ghana. Cardi had van tevoren aangegeven dat ze het ’echte Nigeria’ wilde zien. Dat is met haar stripclubbezoek dan alvast gelukt, schrijft TMZ.