Vin Diesel door het stof voor Dwayne Johnson: kom terug!

Johnson noemde Diesel op sociale media onder meer een ’waardeloos acteur en collega’. Diesel vraagt zijn tegenspeler nu op Instagram alle problemen achter zich te laten.

„De wereld wacht op deel tien. Ik heb gezworen dat dit de allerbeste film in de serie gaat worden. Daarom moet jij ook op de set komen. Laat de franchise niet barsten, jouw rol is belangrijk. Er is geen enkele andere acteur die Hobbs kan spelen.”

Diesel en Johnson deelden voor het eerst het doek in 2011, in het vijfde deel van The Fast & Furious. Vin Diesel speelt held en autodief Dominic Toretto, The Rock vertolkt de rol van FBI-agent Luke Hobbs. In het voorlopig laatste deel, nummer negen, ontbrak Hobbs.

Voor zover bekend heeft Dwayne Johnson nog niet gereageerd.