Dj beschrijft alternatieve Passion voor blinden

Opnieuw beschrijft Wouter op de radio voor blinden en slechtzienden wat er in beeld gebeurt. „Noodgedwongen wordt The Passion anders dit jaar. Maar legendarisch wordt het zeker. De audiodescriptie maakt dat iedereen, ook visueel gehandicapten en andere mensen die alleen maar radio luisteren, alles kunnen volgen. Sterker nog, via de radio ’zie’ je vaak meer”, aldus de dj.

The Passion zou dit jaar op 9 april in Roermond plaatsvinden, maar werd afgelast vanwege het coronavirus. Tijdens de aangepaste editie op dezelfde datum wordt nu een live vertelling van Johnny de Mol afgewisseld met scènes en liedjes uit de afgelopen negen edities.

De speciale editie wordt om 20.30uur uitgezonden op NPO 1 en is dus te horen via NPO Radio 2. Daarnaast is The Passion ook te volgen voor doven en slechthorenden in een uitzending met gebarentolk op NPO 1 extra.