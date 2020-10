Simon Cowell wil met Harry en Meghan samenwerken

Zo zou Cowell (61) bevriend zijn met collega-producer David Foster (70) en diens vrouw zangeres Katharine McPhee (36) is weer een goede vriendin van Meghan. Volgens een insider zou Cowell niet alleen fan zijn van het stel, maar zou Harry op zijn beurt in zijn jongere jaren graag naar Cowells programma X Factor hebben gekeken. Voor Cowell zou alles op zijn plek vallen: „Ze hebben gemeenschappelijke vrienden en nu stappen Harry en Meghan ook nog eens de entertainmentindustrie in. Simon zou hun graag af en toe zijn hulp aanbieden.”

Dat de contacten tussen hen uitstekend zijn, zou ook al blijken toen Meghan als verrassing kwam opduiken in de finale-aflevering van America’s Got Talent. Daar kon Simon overigens zelf niet bij zijn, omdat hij nog steeds herstelt van het ongeluk met zijn e-bike. Toch zou hij zelfs al gesprekken voeren met het koppel. Die houden hun contacten in Los Angeles goed warm; zo werden zij onlangs ook gespot toen zij samen met David Foster en zangeres Katharine McPhee zaten te dineren.