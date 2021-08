Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Expeditie Robinson - aflevering 1 Grote twist domineert eerste aflevering Expeditie Robinson

Door Fabian Melchers

De deelnemers moeten zichzelf zien los te maken van grote palen. Ⓒ Foto RTL

Na twee jaar wachten is Expeditie Robinson terug. Niet in de tropische warmte van de Filipijnen, maar op een onherbergzaam eiland voor de Kroatische kust. „Een unieke en ongepolijste editie”, belooft Nicolette Kluijver in haar introductie. De eerste aflevering heeft direct een grote verrassing in petto.