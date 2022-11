Quinty en Loretta betreuren einde Koffietijd: ’Dood en doodzonde’

Quinty Trustfull noemt het „dood en doodzonde” dat het ochtendprogramma verdwijnt. „Het is gek, verdrietig en jammer”, zegt ze dinsdagavond in een video op Instagram.

De presentatrice, die om de beslissing een „traantje heeft gelaten”, is dankbaar dat het nieuws niet „abrupt” komt en dat ze nog zeven maanden „een fantastisch programma” kan maken. Ze belooft de kijkers een goed afscheid. „We gaan er wat moois van maken.”

Loretta Schrijver gaf dinsdag eerder op de dag een soortgelijke reactie op Radio 538. Het nieuws dat Koffietijd van de buis wordt gehaald, vindt ze „verdrietig”.

De presentatrice „put troost” uit het feit dat het einde voorlopig nog niet in zicht is. „We kunnen nog zeven maanden heel leuke uitzendingen maken en dat zijn er best nog een heleboel als je er vijf per week maakt.”