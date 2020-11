12 keer ’het MONSTER’ Johnny Depp

De ooit zo gevierde Johnny Depp die met zijn charmes elk vrouwenhart wist te veroveren, is van zijn voetstuk gevallen en zal daar waarschijnlijk nooit meer bovenop komen. Volgens het High Court in Londen staat vast dat Depp zijn ex Amber Heard zeker twaalf keer geslagen heeft. Wat zorgde ervoor dat de charmante acteur in ’een monster’ veranderde? The Sun tekende de twaalf voorvallen op die de rechter ’voldoende bewezen’ achtte om voor de krant Depp als ’vrouwenmishandelaar’ te mogen bestempelen.