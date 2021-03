John Cleese sneert naar Queen

Alle media en social media staan vol met het nieuws over het opzienbarende interview dat Harry en Meghan aan Oprah gaven en dat zondagavond in Amerika werd uitgezonden. Maar John Cleese vindt dat er in plaats daarvan wel wat meer aandacht mag zijn voor prins Andrew. „Is er nog nieuws over „prins” Andrew en zijn weigering om mee te werken met de Amerikaanse politie inzake het Epstein-schandaal? Zou hij zijn titel hierom niet moeten verliezen? Is dat niet zijn PLICHT? Misschien zal de Queen nog met hem spreken...”

Cleese vindt veel bijval. Zijn tweet wordt volop gedeeld en geliket en prins Andrew is zelfs maandagmiddag even trending topic nummer 1 op Twitter in het Verenigd Koninkrijk. „Ik vind het vreemd dat ze zich meer zorgen maken over de huidskleur van een baby maar niet over een prins die beschuldigd wordt van pedofilie, samen met Epstein.”

Toch vindt een enkele criticus het ook opportuun om nu over prins Andrew te beginnen, terwijl het nieuws van de dag nu eenmaal Meghans beschuldiging van racisme richting het Britse koningshuis is.

Prins Andrew is al sinds 2015 door Virginia Giuffre, Epsteins vermeende seksslavin, ervan beschuldigd dat hij seks met haar had, waarvan eenmaal toen zij nog 17 was. De FBI wil hem echter niet spreken als verdachte, maar als getuige, vanwege de informatie die hij zoal kan leveren in het Epstein-onderzoek vanwege zijn banden met de in 2019 overleden misbruikmiljardair. Overigens werd onlangs wel duidelijk dat Andrew niet welkom is op de viering van de verjaardag van de Queen.