Pete Davidson doet boekje open over liefdesleven

De 26-jarige Davidson had een heftige relatie met Ariana Grande, die hij na een paar maanden ’daten’ in 2018 ten huwelijk vroeg. Het stel stak hun liefde voor elkaar niet onder stoelen of banken en leek op weg te zijn naar een heus showbizzhuwelijk. Maar dat veranderde toen Ariana’s ex-vriend Mac Miller overleed aan de gevolgen van een overdosis drugs. „Ik zei tegen haar dat ik er altijd voor haar zou zijn, totdat zij dat niet meer zou willen. Ze was in diepe rouw en eigenlijk wist ik toen ook wel dat het voorbij was tussen ons. Het was een vreselijke tijd en ik kan me niet eens voorstellen hoe zoiets moet zijn geweest voor haar. Ik weet dat ze veel van hem hield. Het is en blijft een afschuwelijk ongeval en ik wens zijn familie en vrienden alle kracht toe om deze klap te verwerken”, aldus Pete.

Zijn laatste vriendin was de 18-jarige Kaia Gerber, dochter van Cindy Crawford en Rande Gerber. Volgens hem zijn zij niet meer samen, omdat hij wilde werken aan zijn mentale gezondheid. Voor nu vindt Pete het wel prima om een poosje single te blijven. „Ik ben gek op de liefde, maar ik ben er wel even klaar mee. Het is beter dat ik me daar eventjes niet mee bezighoud. Het is gewoon teveel voor mij op dit moment.”