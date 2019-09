Woody Allen ligt niet wakker van minder klussen in Hollywood

„Ik denk er geen seconde over na. Als niemand morgen mijn films en theaterstukken wil financieren of niemand mijn boeken wil publiceren dan sta ik gewoon weer op om te schrijven omdat dat is wat ik doe”, vertelde Allen. „Ik zal dus altijd blijven werken. Wat er op commercieel vlak gebeurt, is een andere zaak.”

Eerder dit jaar leek Allen er meer mee te zitten. De Amerikaan stapte toen naar de rechter nadat Amazon Studios besloot zijn film A Rainy Day in New York niet uit te brengen en ook de samenwerking voor vier andere films opzegde. De beslissing werd genomen kort na de aanhoudende beschuldigingen van Dylan Farrow die beweert in de jaren negentig door hem te zijn misbruikt toen ze nog een kind was. Ook verscheidene acteurs zeggen nooit meer met de regisseur te willen werken. Allen blijft volhouden aan zijn onschuld.

#MeToo

A Rainy Day in New York opende vrijdag het Franse Deauville American Film Festival, maar verschijnt vooralsnog niet in de Verenigde Staten. „Dat maakt me niets uit. De film komt overal ter wereld uit. Als mensen de film leuk vinden dan denk ik dat hij uiteindelijk ook in de Verenigde Staten uitkomt. Als mensen hem saai, niet leuk vinden of haten dan denk ik dat ze niet zo enthousiast zijn om hem in de Verenigde Staten uit te brengen.”

De regisseur zei vrijdag wederom zichzelf als uithangbord voor de #MeToo-beweging te zien. „Ik heb met honderden actrices gewerkt en er heeft er nooit één een klacht over mij gehad. Geen enkele klacht”, zei Allen. „Ik heb alles gedaan wat de #MeToo-beweging bij iedereen teweeg wil brengen.”