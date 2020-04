Weer een record voor Davina Michelle

Duurt te lang staat sinds oktober 2018 onafgebroken in de Single Top 100 en gaat deze week haar 82e week in. Davina Michelle moet haar record nog wel delen met Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert die tussen december 2017 en september 2019 82 weken genoteerd stond. Zoutelande verliet de lijst daarbij tussentijds wel enige keren.

Eerder schreef de zangeres records op haar naam met Duurt te lang (afkomstig uit Beste zangers) voor meest gestreamde Nederlandse plaat ooit op Spotify in Nederland en schreef ze Top 40-geschiedenis.

Voor een volgend hitlijstrecord heeft de artieste nog even te gaan. Als ze de langst genoteerde single van een Nederlandse artiest in handen wil krijgen, moet ze het aantal van Waves van Mr. Probz overtreffen. Dat nummer stond 126 weken lang in de Single Top 100. Met buitenlandse artiesten meegerekend staat het record op 129, neergezet door Passenger met Let it go.

Voor Davina valt deze week nog meer te vieren. Ze staat samen met Snelle voor de vijfde achtereenvolgende week op nummer 1 met 17 miljoen mensen. Maandagochtend, op Koningsdag, treedt ze met Snelle live op in het Rijksmuseum. Dit concert is live te volgen op YouTube.