Moedermaffia achtervolgt nu ook Atomic Kitten-zangeres Kerry Katona

En dat vinden veel van haar volgers maar schandalig. Bij het kiekje schrijft Kerry dat ze met haar dochters een meidenmiddag had. „Voordat iedereen begtint te zeuren over dat Dylan-Jorge make-up op heeft, het was voor de grap en een goede oefening voor Molly. Niemand heeft zich pijn gedaan tijdens het maken van deze foto’s.”

Maar dat was duidelijk tegen dovemansoren gericht. „Dit is gewoon fout. Ze zou geen make-up hoeven dragen op haar leeftijd en ze zou gewoon kind moeten zijn”, zo schrijft een van haar volgers. „Jouw dochter heeft geen make-up nodig, daar heeft ze nog tijd genoeg voor als ze ouder is”, laat een andere fan weten. „Dit geeft verkeerde signalen af aan de verkeerde mensen”, laat een derde fan weten.