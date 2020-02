’LEONTINE hakte knoop over scheiding door!’

Een insider vertelt aan Privé: „Het werd te zwaar. Haar leven mag dan een sprookje hebben geleken, dat was het bij lange na niet altijd.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoewel voor menigeen in de directe omgeving van MARCO BORSATO en LEONTINE hun scheiding niet als donderslag bij heldere hemel kwam, is het wél de timing die vrienden en kennissen in ’t Gooi verbaast. Nooit leek er sprake van te kunnen zijn dat Leontine haar man zou verlaten in tijden van crisis, zoals nu met zijn burn-out. Toch is dat volgens insiders precies wat er nu gebeurt: ZIJ zou de scheiding hebben gewild!