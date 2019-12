De vele gezichten van Ellen Parren

Ellen Parren speelt de conservatieve moeder in ’Het verhaal van Erica Speen (een remake)’ Ⓒ Foto Hans Boddeke

De naam Ellen Parren doet misschien nog niet direct een belletje rinkelen, maar je hebt de actrice vast wel eens voorbij zien komen op televisie. Als de ’vriendin van’ Barry Atsma in Klem, als correspondente bij Arjen Lubach of in Missie Aarde. Momenteel is ze te zien in nieuwe afleveringen van TreurTeeVee en vanavond speelt ze de eerste try-out van Het verhaal van Erica Speen (een remake).