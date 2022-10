Premium Het beste van De Telegraaf

Martsje Paulusma vertelt over laatste dagen én uren van haar vader Dochter Piet Paulusma: ’We zagen het overlijden van papa niet aankomen’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

De authentieke weerman Piet Paulusma blies op 20 maart van dit jaar zijn laatste adem uit. Ⓒ ANP/HH

Vanuit zijn ziekenhuisbed en vechtend tegen de pijn presenteerde Piet Paulusma twee dagen voor zijn overlijden, alsof er niets aan de hand was, zijn weerpraatje op de radio. In een openhartig interview vertelt zijn dochter Martsje over de laatste uren van haar vader. „Ik zit nog midden in het rouwproces en de leegte wordt alsmaar groter.”