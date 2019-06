Birgit Schuurman deelt foto’s van bruid Katja

Katja en Freek trouwden vrijdag en vieren dat het hele weekend met familie en vrienden die allemaal blijven slapen in tipitenten. Ook gasten delen op Instagram hun kampeerervaringen, onder wie Winston en Renate Gerschtanowitz. Ook Dinand Woesthoff en Johnny de Mol waren te gast op het celebrityhuwelijk.

Katja en Freek treffen het met het zonnige weer op het natuurterrein waar ze het huwelijk vieren. „We hebben hier een heel tipidorp waar al onze vrienden slapen, zelfs de vrienden die nooit ergens in een tentje slapen of kamperen. Die stonden vanochtend met een hele grote glimlach op en stonden in het zonnetje naast hun tipi”, zei Katja daar zaterdag over.

Katja koos haar jurk uit in het TLC-programma Say Yes To The Dress. De 9-jarige dochter Sammie die Katja kreeg tijdens haar huwelijk met Thijs Römer was een van de getuigen van haar huwelijk met Freek.