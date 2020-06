Edsilia Rombley krijgt geen genoeg van Kenny B

„Ik heb tegen hem gezegd: dit is niet de laatste keer. Ik weet niet hoe en wanneer, al duurt het 100 jaar, maar dit is niet de laatste keer”, zegt Edsilia tegen BuzzE. De twee brachten afgelopen vrijdag hun zomers klinkende duet Goed voor mij uit.

Volgens Edsilia is Kenny ’een heel inspirerende en leuke man’. „Ik mag hem heel graag”, aldus de zangeres. Ze heeft een zwak voor Kenny sinds hij haar naam ’leende’ in zijn hit Parijs waarin Kenny zijn ideale vrouw beschreef als ’een kruising tussen Doutzen, Edsilia en Anouk.’ „Ik was daar heel vereerd over”, kijkt Edsilia terug. Toen de vraag ontstond met wie ze een duet wilde opnemen voor haar nieuwe album, was de keuze dan ook snel gemaakt.

„Ik belde hem en zei: we moeten iets samen doen. Hij zei al ja voordat ik uitgepraat was”, lacht de zangeres. De twee hebben nu de smaak te pakken en willen graag nog eens iets met elkaar doen. „Hij heeft zulke goede ideeën en maakt daarnaast hele mooie liedjes. Ik heb via Zoom al veel mogen horen. Ik hoop toch echt dat we nog een keer samen mogen zingen.”