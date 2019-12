Mocro Maffia onthult startdatum tweede seizoen met stare down

In het bijschrift van de video maakt de streamingsdienst bekend dat het tweede seizoen vanaf 2 april 2020 te zien is. De serie, geïnspireerd door het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver, draait om de criminelen Romano, Potlood en De Paus, die de cocaïnehandel in Amsterdam overnemen. Maar door onderlinge jaloezie komen ze recht tegenover elkaar te staan. Het zijn dan ook Romano (Achmed Akkabi) en De Paus (Mandela Wee Wee) die elkaar in de video woest in de ogen kijken.

De video lijkt een duidelijke knipoog naar de stare down die vooraf ging aan de kickbokswedstrijd van vanavond, wanneer Badr Hari het opneemt tegen kickbokskampioen Rico Verhoeven. Hoewel die overigens opvallend vriendschappelijk verliep.

