Presentator Henry Schut onderscheidt zich ’zonder sporttoontje’

„Zij vroeg mij om een documentaire over Beatrix in te spreken en zei: jij bent zo authentiek, want je hebt dat sporttoontje niet”, zegt de 43-jarige Schut in Veronica Magazine. Het is het mooiste compliment dat hij tot nog toe heeft gekregen. „Toen dacht ik: ja, dat onderscheidt me van veel anderen.”

Schut is blij dat hij op de televisie rustig overkomt op kijkers. „Ik wil niemand neersabelen, maar sportpresentatoren zijn vaak net iets meer opgewonden dan de collega’s van nieuwsrubrieken. Ik heb het soms wel, die opwinding, maar dan moet er echt iets groots gebeuren.”