Ilse DeLange blijft aan als coach in The Voice Kids

Ali B. en Miss Montreal (Sanne Hans) keren weer terug in het nieuwe seizoen. Wie als vierde gaat plaatsnemen in de rode draaistoel, wordt later onthuld.

Of dat betekent dat Ilse nu vast de plek van Marco inneemt, deelden Ali, Ilse en Sanne niet. Ali hintte wel dat de vierde coach een jonge man is, wat zou betekenen dat Anouk niet terugkeert.

Ali gaat ook weer als coach aan de slag in het nieuwe seizoen van de reguliere The Voice. Over zijn drie collega's in die versie bleef de rapper vaag. Wel zei hij dat hij denkt dat Lil Kleine, die de vorige reeks kritiek kreeg en ruzie maakte met Anouk, niet meedoet.