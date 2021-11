Thomas Markle haalt opnieuw uit naar Meghan en Harry

Die bewering werd echter ontkracht door Jason Knauf, voormalig perschef van de Sussexes. Meghan heeft inmiddels toegegeven dat Knauf gesprekken met de auteurs van het boek heeft gevoerd en dat zij hem heeft verteld wat hij moest zeggen. In een schriftelijke verklaring liet zij aan de rechtbank weten dat ze dat was ’vergeten’. De verklaring werd voorgelezen in het hoger beroep van uitgeverij Associated Newspaper Limited (ANL), die eerder dit jaar werd veroordeeld voor het schenden van de privacy van Meghan voor het publiceren van een persoonlijke brief van de hertogin aan haar vader.

„Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik denk dat ze probeerde mensen te bedriegen”, reageerde de vader van Meghan. „De waarheid komt eindelijk naar boven, dank God voor Jason Knauf.” Markle had in het interview ook geen goed woord over voor prins Harry. „Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Misschien is hij als baby wel op zijn hoofd gevallen of zo, maar alles wat er uit zijn mond komt is aardig stom.”