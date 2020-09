Mel C was doodongelukkig tijdens hoogtepunt

„Beroemd zijn kent zijn nadelen. Ik was enorm kwetsbaar en de teksten die sommige kranten over me schreven waren meedogenloos en gemeen. Ik had alles wat mijn hartje begeerde, maar was doodongelukkig. Er wordt weleens vergeten dat bekende mensen ook maar gewoon mensen zijn”, aldus Mel.

Ze vervolgt: „Het belangrijkste is dat je op het punt komt om om hulp te vragen. Mensen om me heen zagen wel dat het niet goed ging maar ik schaamde me zo dat ik hen ontweek. Uiteindelijk zag ik in dat ik professionele hulp nodig had en dat ik een beter leven verdiende.”

„De Spice Girls vormden een pittig stel samen, we konden de wereld aan. Sommige persoonlijkheden waren iets meer uitgesproken, zoals Geri en Mel B., maar nu we allemaal ouder zijn geworden, en bovendien moeder, hebben we nog meer respect voor elkaar. We zijn laatst nog met z’n allen bij Geri thuis geweest, gewoon gezellig. We hebben het vooral gehad over hoe geweldig onze levens nu zijn.”