Organisatie Zwarte Cross verbiedt gooien met bier

Er is overleg geweest met het Openbaar Ministerie over de aanpak van grove overtredingen en de beste kans op vervolging, laat de Feestfabriek op de website weten. Volgens de organisatie lukt het maar niet om „een kleine groep raddraaiers” te weren. „Zij denken dat andere bezoekers racistisch bejegenen en betasten of gebruikmaken van fysiek en verbaal geweld erbij hoort op de Zwarte Cross. Nou, niet dus. Deze groep werpt een nare smet op de Zwarte Cross en geeft vaak ook een verkeerd beeld van de Achterhoek.”

In het verleden zijn al veel maatregelen genomen tegen wangedrag, maar die hielpen onvoldoende. Daarom loopt dit jaar een aparte, speciaal opgeleide groep beveiligers rond, die meteen kan ingrijpen. Deze groep weet precies welke gegevens nodig zijn voor een succesvolle aangifte bij de politie en eventuele vervolging. Op het festivalterrein zijn twee meldpunten voor ongewenst gedrag en elk kampeerweiland heeft een coördinator die op ontoelaatbaar gedrag let. Daarnaast is een groep medewerkers geschoold in het voeren van slachtoffergesprekken.

De Zwarte Cross duurt van donderdag tot en met zondag. Op het festivalterrein wordt op allerlei manieren de nadruk gelegd op wenselijk gedrag, zegt de organisatie.