Petitie tegen Netflix-realityshow rond Colton Underwood

Underwood, een voormalig footballspeler, was in het verleden een van de kandidaten van The Bachelorette en deed vervolgens mee aan Bachelor in Paradise. In 2019 was hij het middelpunt van show The Bachelor. In die realityserie strijden zo’n dertig vrouwen om de hand van een man, in dat seizoen dus Underwood.

Hij koos in de finale voor Cassie Randolph en de twee bleven nog een jaar daten na de show. In mei 2020 gingen ze uit elkaar, een paar maanden later vroeg Randolph een rechter om een contactverbod voor Underwood, die haar zou stalken met berichten en stiekem een gps-apparaat in haar auto zou hebben geplaatst om haar te kunnen volgen. Ook zou hij geregeld opduiken bij haar appartement in Los Angeles en zelfs bij het huis van haar ouders. De rechter wees het contactverbod toe, twee maanden later gaf Randolph aan dat de regeling niet meer nodig was.

Underwood kwam vorige week met een verrassende coming-out in talkshow Good Morning America. Variety meldde vlak daarna dat Netflix plannen had voor een realityreeks waarin de oud-atleet wordt gevolgd in zijn nieuwe leven als openlijk homoseksuele man. De anonieme initiatiefnemer van de petitie op Change.org laat weten dat de bezwaren niets met de geaardheid van de realityster te maken hebben: „Ongeacht zijn seksualiteit, zou Colton geen platform moeten krijgen na zijn manipulatieve, gevaarlijke gedrag.”