Amsterdamse Uitmarkt op Museumplein stopt

De Uitmarkt was de afgelopen decennia het jaarlijkse evenement waar het culturele seizoen werd afgetrapt.

Er is door de organisatie geen subsidie meer aangevraagd bij het evenementenfonds. In een persbericht zegt de Stichting Uitmarkt dat het een onderzoek heeft laten uitvoeren naar het bestaansrecht van het jaarlijkse evenement. Dat onderzoek vond plaats in de culturele sector, bij overheden en financiers.

Duidelijk lijkt echter dat de organisatie mikt op spreiding door het land van de Uitmarkt. Integreren van de verschillende soortgelijke evenementen in het land lijkt daarbij een uitgangspunt. „Een aantal steden kent een eigen seizoensopening”, zo stelt de organisatie. „Verder leeft de Uitmarkt in het land nauwelijks”, zo stelt de organisatie, die ervan overtuigd is dat deelname van grotere steden en deze op één lijn brengen noodzakelijk is om voldoende kritische massa te mobiliseren en landelijke dekking te bevorderen. „Daarbij moet voor eenzelfde weekend worden gekozen, om aandacht te bundelen: een collectief moment.”

Vorig jaar was de Uitmarkt op het Museumplein volgens veel bezoekers een farce. Kraampjes waar culturele gezelschappen en theaters zich presenteerden waren vervangen door QR-codes. Maar de organisatie lijkt daar juist tevreden over. „De vorm van kraampjes en folders past niet in het digitale en duurzame tijdperk”, zo stelt het in het persbericht. „Waar de instellingen en makers in de begindagen van de Uitmarkt het festival hard nodig hadden om hun doelgroep te bereiken, hebben zij inmiddels verschillende online middelen om dit zelf te doen.”