Met Oog op Morgen past tune niet aan na kritiek op sigaret

Een lezer van dagblad Trouw had eerder deze week in een open brief opgeroepen het nummer na bijna een halve eeuw te vervangen. De zin waarin Reinhard Mey zingt dat hij nog een sigaret rookt voordat hij naar bed gaat, zou niet meer van deze tijd zijn. Het nummer doet de briefschrijver denken aan de vele mensen die hij is verloren door de ziekte kanker.

„De briefschrijver werpt ons nogal wat voor de voeten: wij zouden hiermee roken als normaal gedrag voorstellen en het zou voor ons een onaantastbare vanzelfsprekendheid zijn”, meldt Gelauff. „We kunnen luisteraars geruststellen: dat is het allemaal niet. Voor ons is het niet meer of minder dan de tune die 43 jaar geleden werd gekozen toen het programma voor het eerst werd uitgezonden.”

’Het gaat meer om de sfeer’

Gelauff beklemtoont dat de de tune en het programma inmiddels iconisch zijn geworden. „Belangrijk daarbij: het gaat veel meer om letterlijk Gute Nacht Freunde en de sfeer die Mey in het liedje legt dan om die ene verwijzing naar een sigaret.”

KWF Kankerbestrijding laat in een korte reactie weten het niet erg te vinden als het nummer niet wordt aangepast. „Maar het is wel interessant om te zien dat mensen tegenwoordig heel anders tegen sigaretten aankijken dan 50 jaar geleden”, aldus een woordvoerder. „Het is een goede trend dat er nu mensen zijn die het lied horen en denken: hé, dat is eigenlijk niet normaal.”