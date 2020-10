Mariah Carey: ’Mijn ex-verloofde en ik hadden geen fysieke relatie’

In The Meaning Of Mariah Carey wordt door de Amerikaanse ster met geen woord gerept over haar voormalige ex-verloofde. „James en ik hadden geen fysieke relatie, als ik dan toch eerlijk tegen je moet zijn. En als de relatie ook maar enige betekenis had gehad, dan was er aandacht aan besteed in het boek. Maar daar was geen sprake van en dus heb ik het weggelaten.”

Na een relatie van nog geen jaar besloten Carey en Packer zich in januari 2016 met elkaar te verloven. De 53-jarige miljardair besloot echter de stekker uit de huwelijksplannen te trekken, nadat het stel het een halfjaar later in Griekenland met elkaar aan de stok kreeg. Wel deed La Carey nog even snel haar diamanten trouwring van 35 karaat voor 2 miljoen dollar van de hand.

De zangeres is overigens niet de enige die een boekje opendeed over het liefdesleven van de twee. In zijn biografie The Price Of Fortune: The Untold Story Of Being James Packer (2018) liet de Australiër onder meer weten dat hij ’giftig’ was geworden toen de relatie afstevende op een breuk.