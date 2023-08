Met ’Bad guy’ bereikt de Billie-bliss een hoogtepunt

Ze sprong uit het niets het podium op en vanaf de eerste seconde nodigt ze het publiek uit om mee te springen. Zelf springt de 21-jarige artieste als een dolle. Het is een truc, maar het werkt. Zelfs op de hellingen naast het hoofdpodium doet iedereen mee.

Getooid met een rode muts is de Amerikaanse buitengewoon levendig. Billie heeft er duidelijk zin in. Eerder deze week gaf ze optredens in Hongarije en België. Overal zien we hetzelfde beeld: alles wordt woord voor woord meegezongen.

Twee muzikanten heeft ze meegenomen, een drummer en haar broer Finneas op gitaar en toetsen. De drums en de baslijnen domineren het optreden.

Haar songs hebben stuk voor stuk betekenis. In haar teksten stelt Billie zich kwetsbaar op en dat wordt heel duidelijk gewaardeerd voor de misschien wel 20.000 mensen die op elkaar gepropt staan bij het hoofdpodium van het festival.

Moederziel

Het is een knappe show en een waardige afsluiter van Lowlands. Maar ook een achtbaan. Het gaat soms van uptempo tot ballad, het wisselt onverwacht af. Dan staat ze weer moederziel alleen op het podium. Ze kan absoluut zingen en pakt het publiek in.

Het optreden van Billie bereikt een hoogtepunt met de wereldhit Bad guy. Aan het begin van de avond zegt ze nog tegen het publiek in de Flevopolder: „Alles wat ik van jullie vraag, is dat jullie jezelf verliezen vanavond.” En dat is precies wat er tijdens Bad guy gebeurt. Het wordt bijna hynotiserend gebracht, je moet wel meedoen. Iedereen werd gek. Heel knap.

In de rustige nummers excelleert ze. De ballad I love you stijgt naar grotere hoogte door de intimiteit die op het podium wordt gecreëerd. Het is een intiem nummer, haar broer Finneas zit naast haar en speelt gitaar. Het raakt echt een gevoelige snaar. Op momenten als deze bereikt Billie met gemak een engelenstatus. Ze is dan zo breekbaar als het leven zelf.

Voorgekookt

Het is allemaal voorgekookt wat Billie doet. Goeie close-ups verschijnen via de schermen naast het podium. Vier jaar geleden stond ze ook op Lowlands. Toen nog maar 17. Ze is gegroeid als popster.

En dan op het eind: vuurwerk. Het begint veelbelovend, maar het was extreem kort. Slappe hap. Te kort om van te genieten. Dat had wel langer gemogen.

Onze Lowlands Top-10:

1. Noord Nederlands Orkest

2. Billie Eilish

3. Son Mieux

4. Sor Sorkest

5. John Coffey

6. Jessie Ware

7. De Jeugd Van Tegenwoordig

8. Sho Madjozi

9. Quique

10. Nothing But Thieves