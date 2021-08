Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede paardenavontuur Mustang Spirit is niet te beteugelen

— Wat: animatie, avontuur, familiefilm — Regie: Elaine Bogan, Ennio Torresan

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

De mustang Spirit met Lucky.

In 2002 galoppeerde Spirit: Hengst van het woeste westen de bioscopen in. Dit geanimeerde paardenavontuur was zó’n succes, dat Netflix in samenwerking met DreamWorks Animation een vervolgserie presenteerde: Spirit samen vrij. En door draaft de saga, want met Spirit ongetemd is er nu zelfs een tweede film over de vurige Mustang gemaakt.