Yolanthe terug op social media

Sinds het nieuws dat zij en Wesley Sneijder uit elkaar zouden gaan, zwegen beiden als het graf op het sociale platform. Geen wonder dat half bekend Nederland nu dolgelukkig is met het nieuwste teken van leven: op Vaderdag een eerbetoon aan ’alle vaders’ en daags erna een lieve foto van zoontje Xess Xava in een tent. Winonah de Jong, Monica Geuze, Romy Monteiro, Nicolette van Dam en Monique Westenberg reageren allemaal met volop hartjes en positiviteit. In totaal kreeg het bericht in een paar uur tijd al bijna vijftigduizend likes.

Ook andere fans zijn enthousiast over het gezellige moeder-zoon-tafereeltje en reppen met geen woord over de afwezigheid van Wesley op het plaatje. Ook laten ze massaal weten dat ze blij zijn dat Yolanthe weer terug is op Instagram.

Een dag eerder roemde Yolanthe ’alle zorgende vaders over de hele wereld, voor het feit dat ze zo geweldig en speciaal zijn’. Ze deelde het bericht in het kader van haar stichting Free a Girl en vroeg aandacht voor honderden ouders ’die zich dagelijks moeten afvragen waar hun kindje is, of het nog leeft en of het ooit nog terugkeert naar huis’. „Ze zijn verloren in een onbeschrijflijke pijn. Ik voel het zo sterk als ik met ze praat en ik zie het in hun ogen als ik ze stil observeer.”

Zij en Wesley maakten begin maart bekend uit elkaar te gaan na negen jaar huwelijk. Van een definitieve breuk bleek later nog geen sprake zijn. Een vriend van het stel liet onlangs aan Privé weten dat er weer licht aan het einde van de tunnel zou zijn. De terugkeer van Yolanthe op social media lijkt in elk geval een positief signaal.