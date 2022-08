Ex Britney Spears schuldig bevonden aan mishandeling

Alexander, die 55 uur getrouwd was met Spears in 2004, heeft zijn straf inmiddels uitgezeten. Hij zat in de gevangenis sinds hij op 9 juni het huis van Spears binnendrong, op de dag van haar huwelijk met Sam Asghari. De ex-man van Spears kreeg het aan de stok met de aanwezige beveiligers en werd uiteindelijk in handboeien afgevoerd.

Kort na het incident kreeg Alexander een straatverbod van drie jaar opgelegd. In die periode mag hij niet in Britney’s buurt komen, haar bellen of appen, of via andere manieren proberen contact met haar op te nemen.